ГД отклонила закон о компенсации для осужденных за рубежом

Госдума сняла с рассмотрения законопроект о компенсациях за неправосудные решения иностранных судов.

Как передает агентство «Интерфакс», комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил депутатам отказаться от дальнейшего рассмотрения так называемого «закона Ротенберга».

Данный законопроект предусматривает компенсации россиянам, пострадавшим в результате неправомерных решений иностранных судов.

В заключении комитета говорится о том, что «в ходе подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении проводились дополнительные согласования по доработке его текста». В результате был сделан вывод о том, что действующее законодательство не нуждается в предлагаемых в законопроекте изменениях.

В пятницу, 21 апреля, Госдума во втором чтении отклонила данный законопроект и сняла его с рассмотрения.