ФСИН не предупредил родных Карауловой о ее отправке в колонию

Экс-студентку МГУ Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в ИГИЛ, этапировали в колонию.

Как сообщил в интервью «Интерфаксу» адвокат Сергей Бадамшин, осужденную на 4,5 года тюрьмы Караулову вывезли из СИЗО в колонию, где она будет отбывать тюремный срок.

«Сегодня мама пришла отдать передачу в СИЗО, а ей сообщили, что Варвару этапировали», — рассказал юрист.

О том, в какую именно колонию увезли Караулову, пока неизвестно. По словам адвоката, ФСИН должен сообщить об этом позже.

ИГИЛ (также ИГ, «Исламское государство») — террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ решением Верховного суда.