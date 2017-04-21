ЕС призвал Россию разрешить "Свидетелям Иеговы" свободу собраний

Евросоюз выступил против запрета деятельности «Свидетелей Иеговы» на территории России.

Как ранее писал Sobesednik.ru, Минюст РФ обратился в Верховный суд с требованием признать религиозную организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской и запретить ее деятельность в России. 20 апреля суд выполнил требование ведомства, запретив деятельность «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» и конфисковав его имущество.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на Европейскую службу внешних связей, в ЕС призвали Россию восстановить «Свидетелей Иеговы» в правах и разрешить им свободу собраний.

«Свидетели Иеговы, как и все другие религиозные группы, должны иметь возможность беспрепятственно пользоваться свободой собраний без вмешательства, как это гарантируется Конституцией Российской Федерации, а также международными обязательствами России и международными стандартами в области прав человека», — заявили в Евросоюзе.

Как отмечает агентство, представители религиозного объединения планируют обжаловать решение Верховного суда в ЕСПЧ.