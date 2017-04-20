Общество
Источник: Интерфакс
10:59, 20 Апреля 2017 Версия для печати

В данных о геях в Чечне Москалькова заподозрила спекуляцию

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова усомнилась в правдивости данных о гонениях на геев в Чечне.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Татьяна Москалькова рассказала о результатах проверки чеченских тюрем после публикации материала «Новой газеты». По ее словам, правозащитники не нашли секретных тюрем для геев в Чечне, а в полицию, прокуратуру и СКР не поступали заявления о пропаже лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

20 апреля Москалькова на встрече с депутатами комитета Госдумы по развитию гражданского общества, общественным и религиозным объединениям предположила, что информация об издевательствами над геями в Чечне — провокация, передает «Интерфакс».

«У меня возникают подозрения, что это — провокация, что это — ложный донос. И здесь нужно до конца доводить. Я еще не готова сегодня сделать эти выводы, но выводы нужно делать. Что это, действительно люди пострадали, или кто-то хочет спекулировать на этом?» — сказала омбудсмен.

Она также добавила, что до сих пор не знает реальных имен и фамилий пострадавших.

«Да, обещают дать, у меня есть возможность лично выехать, запросить, посмотреть их документы. Закон о защите свидетелей и потерпевших уголовного процесса дает возможность конфиденциальности, охраны, всего девять мер защиты», — отметила Москалькова.

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