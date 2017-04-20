Роспотребнадзор хочет обязать Яндекс.Маркет и eBay отвечать за товары

Роспотребнадзор вносит на рассмотрение парламента поправки об ответственности интернет-агрегаторов товаров и услуг.

Как рассказал «Парламентской газете» заместитель главы ведомства Михаил Орлов, «информационных посредников», предоставляющих информацию о продавцах и возможность предоплаты товара или услуги для пользователя, обяжут давать десятидневную гарантию на выплату компенсации.

«Наша цель — защитить потребителя, если он заплатил, но не получил нужный товар», — отмечает Орлов. При этом, по его словам, компенсацию может потребоваться получать через суд, в том числе и за рубежом.

Предложения Роспотребнадзора поддерживают в экономическом комитете Госдумы, а также экс-глава ведомства, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко: «По сути, поправками приводится в соответствие то, что имеет развитие, но не имеет правового оформления», — говорит он.

Представители интернет-бизнеса высказывают возражения. Так, они сетуют на то, что их фактически приравнивают к продавцам, а у покупателей, особенно недобросовестных, появляется возможность получить компенсацию дважды — и с продавца, и с агрегатора-посредника. Притом последняя версия поправок предлагает устанавливать компенсацию в объеме реальной стоимости услуги и товара, а не реального ущерба в объеме предоплаты, как предлагалось изначально.

Обсуждение поправок в думском комитете по информационной политике намечено на 20 апреля, причем рассматриваться они будут в версии, в которой учтены коррективы комитета Совета Федерации по экономической политике.