Общество
Источник: «Собеседник» №15-2017
00:05, 20 Апреля 2017 Версия для печати

Редактор "Новой газеты" – об угрозах: Это происходит от безнаказанности

Советник главы Чечни Адам Шахидов обвинил «Новую газету» в клевете и назвал «врагами нашей веры и нашей родины»
Советник главы Чечни Адам Шахидов обвинил «Новую газету» в клевете и назвал «врагами нашей веры и нашей родины»
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

После того как «Новая газета» рассказала о преследовании геев в Чечне, на журналистов издания посыпались угрозы.

Спустя несколько дней после первой публикации в республике прошло собрание местных духовных (и не только) авторитетов, которое, по сути, вынесло нашим коллегам приговор.

Советник главы Чечни Адам Шахидов обвинил «Новую газету» в клевете и назвал «врагами нашей веры и нашей родины». В пункте 2 итоговой резолюции собравшиеся недвусмысленно пообещали, что «возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности».

«Нам очевидно: эта резолюция подталкивает религиозных фанатиков к расправе над журналистами», – говорится в ответном заявлении «Новой газеты».

– Это происходит от безнаказанности, – прокомментировал ситуацию главный редактор издания Дмитрий Муратов. – Когда остановлено и не расследуется дело об убийстве Анны Политковской, когда не закончено и не расследуется дело об убийстве Натальи Эстемировой, когда примитивные исполнители убийства по найму признаются организаторами убийства Бориса Немцова – все это дает повод наплевать на законы.

К слову, еще до проведения собрания духовных авторитетов чеченская правозащитница Хеда Саратова честно призналась, что, если к ней поступит заявление о преследовании от гея, она «не станет его даже рассматривать».

Кремль в лице г-на Пескова в ответ на обращение Дмитрия Муратова заявил о недопустимости угроз и заверил, что за ситуацией следят. Правда, не пояснил, как именно. Вслед за этим такие же угрозы посыпались уже в адрес «Эха Москвы».

Похоже, Кремль Кавказу уже совсем не указ.

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