"Победа" оплатит перелеты и реабилитацию ребенку с ДЦП после скандала

Авиакомпания «Победа» собрала деньги на годовой курс реабилитации ребенка с ДЦП после отказа ему в перелете.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что ребенка с детским церебральным параличом (ДЦП) Клима Фаттахова и его маму не пустили в самолет «Победы», следующий в Екатеринбург. Фаттахов и его мать прибыли в аэропорт «Внуково», однако сотрудник авиакомпании отказался регистрировать их на рейс. Позже выяснилось, что причиной отказа в перелете стал овербукинг.

Как сообщает 20 апреля агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителей «Победы», сотрудники авиакомпании добровольно собрали деньги ребенку на годовой курс реабилитации. Кроме того, «Победа» обеспечит бесплатные перелеты к месту реабилитации для Клима Фаттахова и сопровождающего его лица.

«Победа» также провела проверку и выявила недочеты в своей системе обслуживания маломобильных пассажиров. После инцидента компания уволила руководителя группы наземного обеспечения «Победы» в московском аэропорту Внуково.

Отмечается, что сотрудники авиакомпании попросили туристов с ограниченными возможностями и их сопровождающих прибывать в аэропорт не менее, чем за час до вылета. Это, по словам представителей компании, позволит обеспечить комфортную посадку клиентов в самолеты.