Общество
Источник: 21st Century Fox
06:53, 20 Апреля 2017 Версия для печати

Оскорбившего Путина журналиста Fox уволили после 20 лет работы

Ведущий Fox News Билл О’Рейли, назвавший Владимира Путина «убийцей», был уволен за домогательства.

Как сказано в заявлении, опубликованном компанией 21st Century Fox, телеканал Fox News уволил ведущего Билла О’Рейли в связи и с обвинениями в домогательствах.

«После тщательного и внимательного расследования обвинений компания и Билл О’Рейли пришли к соглашению, что Билл О’Рейли не вернется на канал Fox News», — говорится в публикации.

Ранее пять женщин, которые работали на журналиста или были гостями его программы, обвинили О’Рейли в сексуальных домогательствах. В общей сложности телеканалу и телеведущему пришлось выпалить 13 миллионов долларов для урегулирования претензий.

Напомним, О’Рейли известен тем, что во время интервью с президентом США Дональдом Трампом в 2016 году назвал президента РФ Владимира Путина «убийцей». Журналист проработал на канале более 20 лет.

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