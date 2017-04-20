Митинг за многоженство и свободные отношения может пройти в Москве

Представители приложения ChoicyMe подали заявку в мэрию Москвы на проведения митинга в поддержку многоженства.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что 29 апреля в Москве и других городах РФ «Открытая Россия» собирается провести акцию «Надоел».

Как сказано в пресс-релизе ChoicyMe, поступившем в редакцию Sobesednik.ru, компания подала заявку в мэрию Москвы на проведение шествия 29 апреля в поддержку многоженства и свободных отношений.

Предполагается, что тысяча участников акции пройдут с флагами, плакатами и транспарантами от Новопушкинского сквера до памятника Тимирязеву по внутреннему участку Бульварного кольца.

Среди лозунгов, которые предлагают организаторы шествия: «Свободной стране — свободные отношения!», «Многоженство — не грех, если деньги есть на всех!» и другие.