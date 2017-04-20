Общество
Источник: ChoicyMe
12:27, 20 Апреля 2017 Версия для печати

Митинг за многоженство и свободные отношения может пройти в Москве

Представители приложения ChoicyMe подали заявку в мэрию Москвы на проведения митинга в поддержку многоженства.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что 29 апреля в Москве и других городах РФ «Открытая Россия» собирается провести акцию «Надоел».

Как сказано в пресс-релизе ChoicyMe, поступившем в редакцию Sobesednik.ru, компания подала заявку в мэрию Москвы на проведение шествия 29 апреля в поддержку многоженства и свободных отношений.

Предполагается, что тысяча участников акции пройдут с флагами, плакатами и транспарантами от Новопушкинского сквера до памятника Тимирязеву по внутреннему участку Бульварного кольца.

Среди лозунгов, которые предлагают организаторы шествия: «Свободной стране — свободные отношения!», «Многоженство — не грех, если деньги есть на всех!» и другие.

читайте также:
Советы психолога: Признаки бесперспективных отношений
Как понять, что ваша семейная жизнь дала трещину – Sobesednik.ru узнал из книги психолога Джона Готтмана »

читайте также:
Почему эти актеры стали многоженцами?
Принято считать, что женщины-актрисы по многу раз выходят замуж. Но видимо, творческая профессия накладывает отпечаток и на мужскую половину человечества. Ведь среди российских актеров тоже немало тех, кто не один раз ходил в загс, а еще имел кучу неофициальных браков… »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Экс-солистка "Демо" Саша Зверева: Мой мужчина должен быть круче меня!
11:03, 20 Апреля 2017
Саша Зверева рассказала Sobesednik.ru о том, что хочет встретить мужчину, который примет ее троих детей
»
Антон Зарицкий: Мир Дональда Трампа
10:31, 20 Апреля 2017
Редактор Sobesednik.ru — о том, Дональд Трамп действиями в Сирии и КНДР меняет мир, и о том, почему это не радует
»
Из-за "Платона" России грозит дефицит продовольствия
10:07, 20 Апреля 2017
Sobesednik.ru узнал о том, как введение системы «Платон» и протесты дальнобойщиков влияют на продуктовую корзину
»