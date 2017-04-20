Общество
Источник: «Собеседник» №15-2017
10:07, 20 Апреля 2017 Версия для печати

Из-за "Платона" России грозит дефицит продовольствия

Всего специалисты отмечают тревожную ситуацию в 34 российских регионах
Всего специалисты отмечают тревожную ситуацию в 34 российских регионах
Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru узнал о том, как введение системы «Платон» и протесты дальнобойщиков влияют на продуктовую корзину.

Общество защиты прав потребителей «Общественный контроль» зафиксировало не только снижение ассортимента продуктов питания в магазинах, но и подорожание ряда товаров.

Организация советует запастись продуктами длительного хранения и товарами повседневного спроса на 2–3 месяца.

Проблему эксперты связывают со стачкой водителей большегрузных автомобилей. Из-за нее прогнозируются еще большие перебои с поставками мяса, овощей, муки, сахара, яиц, круп, фруктов, гигиенических и моющих средств. Всего специалисты отмечают тревожную ситуацию в 34 российских регионах. Наибольшую обеспокоенность вызывают Дагестан, Карелия, Коми, Бурятия, Иркутская, Мурманская, Архангельская, Ленинградская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская и Самарская области, Красноярский, Хабаровский, Пермский края, а также Санкт-Петербург.

Так, в Самарской области в начале апреля значительно (на 5–6%) выросли цены на овощи. В Тольятти зарегистрированы сбои в поставках гречки и свинины (ее стоимость в регионе также выросла). Многие потребители могли и не заметить дефицита – благодаря работе крупных торговых сетей, обладающих собственными службами доставки. Однако первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Валерий Гартунг полагает, что дефицит продуктов в отдельных регионах России возможен.

– Локальные проблемы будут. Там, где протесты масштабны. Например, в Дагестане. Но коллапса экономики это не вызовет. Есть железнодорожное сообщение, в конце концов, – сказал депутат Sobesednik.ru. – Однако основной вопрос не в этом, а в несправедливости самой системы «Платон». Дальнобойщики и не ставят цель полностью заблокировать поставки, а хотят, чтобы их услышали.

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