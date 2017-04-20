Екатеринбуржцы подняли вопрос о коррупции после сноса церкви

В Екатеринбурге снесли Успенскую церковь, являвшуюся частью историко-культурного ансамбля Ново-Тихвинского монастыря.

The Ekb Room сообщает, что в городе снесли Успенскую церковь, возведённую в 1782 году и имевшую статус объекта культурного наследия федерального значения. «Сейчас от Екатеринбурга ХVIII века остаётся только… городской пруд», – цитирует портал координатора общественного движения «Реальная история» Марину Сахарову, которая назвала снос церкви большой утратой не только для Ново-Тихвинского монастыря, но и для всего Екатеринбурга.

Общественный деятель Дмитрий Москвин обратился в МВД, ФСБ и прокуратуру с просьбой провести проверку в связи со сносом Успенской церкви. Общественник не исключает, что в истории со сносом культурного памятника есть коррупционная составляющая.