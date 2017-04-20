Общество
Источник: «Собеседник» №15-2017
17:08, 20 Апреля 2017 Версия для печати

Бесланская мать: Власть должна ответить за свои действия

ЕСПЧ обязал Россию выплатить истцам по делу о теракте в Беслане около 3 млн евро
ЕСПЧ обязал Россию выплатить истцам по делу о теракте в Беслане около 3 млн евро
Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru поговорил с представительницей «Матерей Беслана» о решении ЕСПЧ в пользу родственников жертв трагедии.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить истцам по делу о теракте в Беслане около 3 млн евро.

В Минюсте РФ заявили, что решение ЕСПЧ будет оспорено, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал его «неприемлемым». А что думает член комитета «Матери Беслана» Анета Гадиева, потерявшая во время трагедии дочь?

– Вы ожидали подобной реакции властей?

– В принципе неудивительно. И в то же время – возмутительно. В суде было представлено столько фактов, 5 лет шло рассмотрение – у ответчика было достаточно времени, чтобы представить доводы в свою защиту. И если суд вынес решение в нашу пользу, значит, все-таки факты, подтверждающие бездействие властей, превалировали. Так что это заявление Минюста как минимум бессовестное. Сейчас у людей не осталось ни сожаления, ничего – только возмущение.

Анета Гадиева
Анета Гадиева
Фото: Стоп-кадр YouTube

– С женщинами, которые 1 сентября выступили в Беслане с акцией протеста в майках «Путин – палач Беслана», обошлись довольно жестко. Нет опасений, что сейчас реакция окажется еще более суровой?

– То выступление было, конечно, вызывающим, но на то есть свои причины. Мы все постепенно уходим в небытие, мы становимся как бы людьми второго сорта, и нас используют как пушечное мясо, когда это выгодно. Но сейчас ведь другое. Есть Конституция, есть законы.Мы призываем власть ответить за свои действия. Неужели нас будут преследовать за то, что мы призываем соблюдать Конституцию?

– Некоторые СМИ заявили, что якобы истцы остались недовольны «слишком маленькими» компенсациями...

– Я считаю, что подобные заявления – хамство. Хочется обратиться к людям с призывом: образумьтесь! Перестаньте мыслить категориями 1-го и 2-го каналов! Европейский суд не присудил какие-то суммы, а признал государство виновным! ЕСПЧ – не место для зарабатывания денег, и иск туда мы подавали не с этой целью. И хочу добавить: мы решили часть компенсаций, если они вообще до нас дойдут, передать пострадавшим от недавнего теракта в Петербурге.

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Гужева Надежда

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