Общество
Источник: РИА "Новости"
07:10, 19 Апреля 2017 Версия для печати

Суд отказался вернуть семье Хорошавина имущество на 1,8 млрд

Суд отклонил жалобы семьи экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина об изъятии имущества.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Сахалинский областной суд, бывшая жена и сын Хорошавина, которому предъявлены обвинения в получении крупной взятки, подали в суд жалобы по поводу конфискации у них имущества на сумму в 1,8 миллиарда рублей. Однако суд отклонил их, признав арест собственности законным.

«Как указал Верховный Суд РФ, таких оснований для пересмотра судебных постановлений в кассационном порядке по доводам кассационных жалоб, изученным по материалам, приложенным к ним, не установлено», — сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что семья подсудимого не предоставила суду доказательства того, что они самостоятельно приобрели дорогостоящее имущество.

«Судья Верховного Суда РФ с доводами жалоб не согласился и отказал в передаче дела на рассмотрение в гражданскую коллегию Верховного Суда РФ», — заключили в суде.

читайте также:Александр Хорошавин и Евгения Васильева
Без конфискации. Почему у Хорошавина все отняли, а Васильевой все вернули
Почему в России фактически не работает практика конфискации имущества у коррупционеров, разбирался Sobesednik.ru »

читайте также:Александр Хорошавин
Хорошавина "пасли" с первого дня. Новые подробности дела экс-губернатора
Sobesednik.ru связался с Сахалином, чтобы найти корни новой версии расследования против экс-губернатора Хорошавина »

Также по теме
Коррупция
Дело Хорошавина
Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Как найти общий язык с подростком: советы психолога
07:04, 19 Апреля 2017
Sobesednik.ru выяснил, как себе вести с ребенком подросткового возраста, избегая конфликтов
»
Отар Кушанашвили: С чем вернулась Алла Пугачева
06:05, 19 Апреля 2017
Колумнист Sobesednik.ru Отар Кушанашвили – о возвращении Примадонны на сцену
»
Дмитрий Быков: Захарова уже не та. А Сафронков годится!
00:03, 19 Апреля 2017
Креативный редактор Sobesednik.ru в стихах – об удивительных метаморфозах российской дипломатии
»