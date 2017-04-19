Суд отказался вернуть семье Хорошавина имущество на 1,8 млрд

Суд отклонил жалобы семьи экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина об изъятии имущества.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Сахалинский областной суд, бывшая жена и сын Хорошавина, которому предъявлены обвинения в получении крупной взятки, подали в суд жалобы по поводу конфискации у них имущества на сумму в 1,8 миллиарда рублей. Однако суд отклонил их, признав арест собственности законным.

«Как указал Верховный Суд РФ, таких оснований для пересмотра судебных постановлений в кассационном порядке по доводам кассационных жалоб, изученным по материалам, приложенным к ним, не установлено», — сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что семья подсудимого не предоставила суду доказательства того, что они самостоятельно приобрели дорогостоящее имущество.

«Судья Верховного Суда РФ с доводами жалоб не согласился и отказал в передаче дела на рассмотрение в гражданскую коллегию Верховного Суда РФ», — заключили в суде.