Общество
Источник: Тайга.инфо
11:52, 19 Апреля 2017 Версия для печати

Новосибирские власти отменили рост тарифов ЖКХ после митингов

Глава Новосибирской области Владимир Городецкий отменил постановление о повышении тарифов ЖКХ на 14,9%.

Владимир Городецкий сообщил, что с 1 июля 2017 года тарифы вырастут не на 14,9%, а всего на 4%. «Я слышу мнения не только на митингах, я встречался с профсоюзом, [Общероссийским] народным фронтом», – цитирует Городецкого «Тайга.инфо».

При этом губернатор подчеркнул, что решение о повышении тарифов почти на 15% было объективным. Он также сообщил о 70-процентном износе коммунальных сетей. Власти пока не знают, на какие средства они будут отремонтированы.

Вечером 19 апреля Городецкий намерен встретиться с представителями общественности.

Ранее в Новосибирске прошло семь митингов против резкого роста тарифов ЖКХ. 19 марта на улицы города вышли несколько тысяч протестующих. В митинге участвовал оппозиционер Алексей Навальный.

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