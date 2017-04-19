Новосибирские власти отменили рост тарифов ЖКХ после митингов

Глава Новосибирской области Владимир Городецкий отменил постановление о повышении тарифов ЖКХ на 14,9%.

Владимир Городецкий сообщил, что с 1 июля 2017 года тарифы вырастут не на 14,9%, а всего на 4%. «Я слышу мнения не только на митингах, я встречался с профсоюзом, [Общероссийским] народным фронтом», – цитирует Городецкого «Тайга.инфо».

При этом губернатор подчеркнул, что решение о повышении тарифов почти на 15% было объективным. Он также сообщил о 70-процентном износе коммунальных сетей. Власти пока не знают, на какие средства они будут отремонтированы.

Вечером 19 апреля Городецкий намерен встретиться с представителями общественности.

Ранее в Новосибирске прошло семь митингов против резкого роста тарифов ЖКХ. 19 марта на улицы города вышли несколько тысяч протестующих. В митинге участвовал оппозиционер Алексей Навальный.