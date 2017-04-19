Общество
Источник: Reuters
07:41, 19 Апреля 2017 Версия для печати

Минобороны сократило число убитых военных в Сирии в 4 раза

СМИ сообщили о гибели еще двух российских контрактников в Сирии.

Как ранее писал Sobesednik.ru, 11 апреля стало известно о гибели двух российских военных, занимавших должности инструкторов стрелковой подготовки в одном из подразделений сирийской армии. Они погибли в результате минометного обстрела боевиков. Еще один российский офицер пострадал.

По данным агентства Reuters, в конце марта стало известно о том, что в Сирии погибли еще двое российских военнослужащих – Алексея Сафонова и Владимира Плютинского. О гибели контрактников журналистам сообщили их родные и друзья.

По их словам, 41-летний Сафонов, вероятно, был убит в середине марта. Через две недели после смерти россиянина похоронили на родине – на хуторе Почтовом в Ростовской области.

Также источники Reuters сообщили, что до начала военной операции в Сирии Сафонов находился на Украине и участвовал в боевых действиях в Донбассе.

Начальник местной призывной комиссии Петр Иванов рассказал, что Сафонов был ветераном военных кампаний в Чечне. Подробностей об обстоятельствах гибели россиянина никто из собеседников агентства не сообщил.

Что касается 46-летнего Плютинского, то он, по данным Reuters, погиб в сирийском Тиясе в провинции Хомс, неподалеку от Пальмиры. Согласно свидетельству о смерти, это случилось 12 февраля.

Официальных комментариев от Минобороны и МИД по поводу гибели российских военных пока не поступало.

Таким образом, в период с 29 января по конец марта в Сирии был убит 21 российский боец. Как отмечает Reuters, эти цифры в четыре раза превышают официальные данные Минобороны.

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