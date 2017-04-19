Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила готовить детей к семейной жизни со школы.

По мнению Кузнецовой, сегодня школы в России играют важную воспитательную роль в жизни учащихся, пишет ТАСС. В связи с этим омбудсмен предложила уже в школьном возрасте начинать «формировать в сознании наших детей образ человека-семьянина и образ полноценной здоровой семьи».

Об этом она заявила в своем докладе, с которым выступила на XIV съезде региональных уполномоченных по правам детей в Белгороде.

Кузнецова подчеркнула, что подготовка ребенка к будущей жизни в браке и воспитанию детей «начиная со школы, может стать эффективной профилактической мерой».

По ее словам, во многих регионах страны уже «отработаны соответствующие практики», однако о каких именно уроках или курсах идет речь, омбудсмен не уточнила.