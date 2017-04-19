Общество
12:42, 19 Апреля 2017 Версия для печати

Истребители США полчаса следили за Ту-95 в зоне ПВО над Аляской

Американские истребители были подняты в воздух для перехвата самолетов Ту-95 у берегов Аляски.

Как сообщил телеканал ABC News, инцидент произошел в ночь на 17 апреля в ста милях от побережья Аляски. Два военных бомбардировщика F-22 США сопроводили самолеты Ту-95, которые, как утверждают американцы, пересекали опознавательную зону ПВО.

Данная зона простирается на 200 километров от побережья Аляски. Штаты требуют, чтобы любые воздушные судна, оказавшиеся в этом регионе, уведомляли военное командование о своих перемещениях.

Как отмечает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ, российские самолеты летели над нейтральными водами Тихого океана. Американские истребители сопровождали их в течение 27 минут.

При этом и в Минобороны, и в Пентагоне подчеркнули, что Ту-95 не нарушили воздушное пространство США.

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Соловьева Екатерина

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