Общество
Источник: Provladimir.ru
15:59, 19 Апреля 2017 Версия для печати

Фильм про Навального-Гитлера возмутил студентов Владимира

Во Владимире студентам вуза показали фильм, создатели которого сравнили Алексея Навального с Гитлером.

Как сообщил сайт «ПроВладимир», бурная дискуссия развернулась во Владимирском государственном университете 18 апреля после того, как студентам показали фильм про оппозиционера Алексея Навального. В видеоролике рассказывается о судимости главы ФБК, а среди многочисленных обвинений в его адрес звучит даже сравнение с Адольфом Гитлером.

Когда показ был окончен, некоторые студенты возмутились увиденным, однако их лишь обвинили в неуважении к старшим и неумении вести дискуссию.

Руководитель Владимирской правовой школы по профилактике экстремизма среди молодежи Алла Быба, которая и продемонстрировала молодежи видеоролик, отвергла все претензии учащихся.

«Давайте не будем истерить, а будем цивилизованно дискутировать. Истерики, и про то, что согнали... Давайте не будем использовать вот эти же методы, что используют по отношению к вам другие люди. Давайте не будем чесать всех под одну гребенку», – заявила Быба, отвечая на предложения студентов показать также и фильмы самого Навального.

Также в ходе выступления Быба говорила о том, что сегодня в России ведется «кибервойна», основной жертвой которой становится молодежь.

В числе прочего Быба отметила, что участие в протестных митингах может привести в «сложную жизненную ситуацию, только потом уже будет поздно из нее выходить».

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