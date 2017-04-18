Общество
Источник: Гидрометцентр России
14:57, 18 Апреля 2017 Версия для печати

"Желтый" уровень опасности объявили в Москве из-за ветра и снега

Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

Как сообщил Гидрометцентр России, 19 апреля погода в столичном регионе заметно ухудшится.

В связи с сильным ветром в Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности. Ожидается, что порывы ветра будут достигать 5-10 м/с, местами — 12-17 м/с.

В ночь на 19 апреля погода будет облачной, без осадков. Днем в некоторых местах пройдут небольшие осадки, температура воздуха составит от 2 до 4 градусов тепла. Также возможны снег и гололедица.

Атмосферное давление составит 749–753 миллиметров ртутного столба.

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