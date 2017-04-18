"За это надо судить и сажать": эксперт об антинаркотических лекциях

"Чем больше разговоров о наркотиках, тем больше детей экспериментирует с их употреблением"

Эксперт рассказал, как нужно бороться с наркоманией в школах, не вызывая у детей интереса к запрещенным веществам.

Сенатор Елена Мизулина, которая недавно выступила с резкой критикой акции по борьбе с наркотиками в одном из лицеев Сестрорецка, вновь обратила внимание на антинаркотическую кампанию — на этот раз в Архангельской области.

Тревогу начали бить родители учащихся одной из местной школ. В своем письме к Мизулиной они рассказали, что учителя проводят для их детей специальные лекции, где в подробностях рассказывают о наркотиках и алкоголе. Школьникам предлагается решить задачи следующего содержания: «Рассмотри рисунок и найди изображенные на нем психоактивные вещества. Запиши названия наркотиков ниже».

Увидев в этом пропаганду запрещенных веществ, сенатор обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку и наказать педагогов учреждения.

Директор института Наркологического здоровья нации Олег Зыков в интервью Sobesednik.ru объяснил, почему подобные лекции не только неэффективны, но еще и опасны для неокрепших детских умов.

— Знаете, я к деятельности госпожи Мизулиной отношусь весьма критично, — признался эксперт. — Но вот в этом вопросе она абсолютно права, поддержав инициативу этих родителей. Безусловно, такого свойства якобы антинаркотические программы являются прямой пропагандой употребления наркотиков и алкоголя. Вообще есть прописная истина — многие исследователи это доказали: чем больше в обществе разговоров о наркотиках (причем все равно в какой коннотации — в позитивной или негативной), тем больше детей интересуются наркотиками и в конечном итоге больше детей экспериментирует с их употреблением. Поэтому приход в школу с рассказом о наркотиках — это даже не косвенная, а прямая пропаганда об их существовании и, как результат, — интерес ребенка к их употреблению. Так что в этом смысле и родители, и Мизулина абсолютно правы. Я вам больше скажу: вся эта история с тестированием, которая сейчас бурно обсуждается, из той же самой оперы.

— Многие сегодня поддерживают введение обязательных тестов на наркотики в школах и вузах. Считаете, это можно сравнивать с провокационными рисунками в учебниках?

— Какая разница — пришли они с рисунками, где надо найти наркотики, или с совершенно тупой задачей собрать мочу у детей? Не пытаясь понять, что с ними происходит, помочь, а просто тупо собрать мочу с рассказом о том, что сейчас мы выявим в этой моче у вас наркотики. Так или иначе какая-то часть детей, которая вообще не задумывалась на эту тему, у которой не двигалось мышление в эту сторону, привлекается к этой проблематике, и в конечном итоге круг заинтересованных в употреблении среди подростков увеличивается.

— Как же защитить детей от наркотиков без риска возбудить у них интерес к этим веществам?

— Первичная профилактика — это не рассказ о вреде наркотиков. Это — научить ребенка выходить из трудной жизненной ситуации, их не употребляя. Сейчас во многих регионах развивается «школьная медиация». Это замечательная технология, которая как раз помогает ребенку научиться в какой-то конкретной конфликтной ситуации не употребить наркотики, если ему предлагают их в компании или на улице, и в принципе выходить из любой жизненной ситуации, не разрушая себя какими-то формами поведения, которые находятся в одном ряду с употреблением.

— Какие это формы поведения?

— Уход из дома, суицидальное поведение. Всё это — некие симптомы неблагополучия ребенка. Так вот: если не разбираться с этим неблагополучием, то помочь ребенку невозможно. Естественно, это абсолютно подлая вещь — то, что вы мне рассказали. За это, по-моему, надо судить и надолго посадить.

— Все-таки большая часть детей начинает в раннем возрасте пользоваться интернетом, они так или иначе узнают о наркотиках и алкоголе оттуда.

— То, что в интернете есть [пропаганда наркотиков] — да везде есть, это понятно. Но я начал с этой мысли: исследователи давно доказали, что чем больше разговоров о наркотиках в обществе, тем больше детей экспериментирует с их употреблением, — заключил Зыков.