Владимир Кара-Мурза-ст.: Киселёв зарвался, а Песков его выгораживает

Колумнист Sobesednik.ru Владимир Кара-Мурза – о том, как Кремль выгораживает Киселёва, переборщившего с критикой Трампа.

16 апреля телеведущий Дмитрий Киселёв в своей программе «Вести недели» заявил, что президент США Дональд Трамп, совершивший ракетный удар по Сирии, является более импульсивным и непредсказуемым политиком, чем северокорейский лидер Ким Чен Ын.

На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя высказывание Киселёва, призвал не отождествлять оценки телеведущего с официальной позицией Москвы. «Обычно близка [позиция Киселёва], но не каждый раз. Во многом это авторское телевидение, это авторская программа Дмитрия Киселёва. Это именитый аналитик со своей точкой зрения, со своим и политическим, и международным мировоззрением», – сказал Песков.

Журналист и телеведущий Владимир Кара-Мурза – старший прокомментировал для Sobesednik.ru реакцию Кремля на выступление Дмитрия Киселёва:

– Киселёв работает на госканале ВГТРК, который стопроцентно финансируется из госбюджета, поэтому никакого авторского мнения там не может быть, – уверен Кара-Мурза. – Кроме того, он сам глава государственного агентства РИА «Новости», финансирование там тоже государственное. Поэтому все его подводки и весь его текст пишет сам Песков и пишет сам [гендиректор ВГТРК Олег] Добродеев – госчиновники, а не коммерсанты, как, например, на НТВ, которое коммерческое, газпромовское телевидение.

Песков лукавит. Киселёв зарвался чуть-чуть, а Песков его выгораживает, делая вид, что у того есть своё мнение. Своего мнения у Киселёва нет и быть не может, потому что он госчиновник, – считает телеведущий. – За такое оскорбление, за такое сравнение с Ким Чен Ыном я бы на месте Трампа выразил ноту протеста, чтобы Песков перед ним извинился, – сказал Sobesednik.ru Кара-Мурза-старший, отметив, что риторика российских телевизионщиков в отношении Трампа стала более критичной сразу после того, как «он долбанул "томагавками" чуть ли не по самому Башару Асаду».