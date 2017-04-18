Уральское пасхальное яйцо из чугуна упало и не разбилось

В городе Касли Челябинской области к Пасхе изготовили традиционные яйца – как и положено в тех краях, из чугуна.

На знаменитом Каслинском заводе художественного литья отливают не только лестницы и каминные решетки, но и изящные вещицы для украшения дома. А теперь еще и пасхальные яйца – разумеется, тоже из чугуна. На предприятии не слышали, чтобы где-то еще в мире такие выпускали. Что бы вы себе ни представили при упоминании чугунных яиц, вы скорее всего ошибаетесь.

– Они тонкостенные, с ажурным рисунком, – рассказали каслинские мастера. – Одно яйцо весит всего 240 граммов!

Процесс изготовления чугунных яиц сложный, многоступенчатый и выполняется в основном руками. Начинается он с того, что художник делает 3D-форму из пластилина, а заканчивается тем, что готовое чугунное изделие покрывают в несколько слоев особой черной краской на основе олифы. И финальный аккорд: яйца пекут в печи.

– Такое яйцо практически вечно, – говорят на заводе. – Его не берет ни ржавчина, ни влага. Одно у нас упало на пол и не разбилось. Значит, удары ему тоже не страшны.

Цена чугунного сувенира – 4,5 тысячи рублей. Так что катать на Пасху такие яйца, несмотря на заявленные характеристики, покупатели вряд ли станут – дороговато. Видимо, после праздника каслинские чугунные яйца станут коллекционными.