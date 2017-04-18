Суд не увидел дискриминации "Аэрофлотом" стюардесс по росту и весу

18 апреля Тушинский районный суд Москвы отклонил иск Ирины Иерусалимской к компании «Аэрофлот».

Sobesednik.ru ранее писал о том, что две стюардессы подали в суд на авиакомпанию «Аэрофлот» из-за дискриминации по внешнему виду.

Как сообщает «Медиазона», суд не стал удовлетворять иск стюардессы Ирины Иерусалимской о дискриминации «Аэрофлотом» стюардесс по росту и весу. Иерусалимская пыталась добиться отмены пункта 7.1 «Требований к членам кабинного экипажа», который устанавливал допустимые размер одежды, рост и вес бортпроводников. Стюардесса также хотела взыскать с «Аэрофлота» 1 млн рублей в качестве компенсации за моральный вред и часть удержанной заплаты.

Представитель компании попросил суд отказать в удовлетворении иска, ссылаясь на то, что Иерусалимская пропустила процессуальные сроки подачи жалобы на это положение. Кроме того, требования к стюардессам компании представитель «Аэрофлота» назвал справедливыми.

«Повышенные габариты тела препятствуют быстрому передвижению проводника по проходу, причиняют неудобство в случае столкновения с бортпроводником и не позволяют разойтись бортпроводнику с пассажиром легко и без затруднений, затрудняют выполнение функций по закрытию и открытию полок», — объяснил он.