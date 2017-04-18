Швыдкой назвал переход на латиницу "мучением" для казахов

Михаил Швыдкой раскритиковал инициативу властей Казахстана о переходе на латинский алафвит.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что глава Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о переходе с кириллицы на латинский алфавит с целью модернизировать общество и облегчить процесс изучения английского языка для школьников.

Как пишет издание «Парламентская газета», специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой с опаской воспринял решение Назарбаева об изменении алфавита.

По мнению Швыдкого, многие люди окажутся фактически «отсечены» от русского языка.

«Очевидно, что для небольшого количества людей это вопрос большой политики, а для миллионов людей — мучение», — считает спецпредставитель президента.

Он также подчеркнул, что латинское написание слов будет подразумевать совершенно другую фонетику и артикуляцию. В качестве сравнения Швыдкой вспомнил схожую ситуацию в Азербайджане.

«Я помню, как тяжело в Азербайджане переходили на латиницу в повседневной жизни», — отметил Швыдкой, выступая в Совете Федерации на заседании Интеграционного клуба при председателе верхней палаты парламента.