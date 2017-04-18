Прокуратура вмешалась в скандал с инвалидом на рейсе "Победы"

Прокуратура начала проверку после того, как сотрудник «Победы» не пустил на самолёт мать с ребёнком-инвалидом.

Инцидент произошёл 14 апреля в столичном аэропорту Внуково. Сотрудник лоукостера «Победа» не пустил на рейс женщину с ребёнком, страдающим детским церебральным параличом.

В авиакомпании объяснили, что пассажирка подошла к стойке всего за две минуты до закрытия регистрации, поэтому у наземной службы не было времени организовать посадку пассажира-инвалида без задержки рейса в Екатеринбург. «Пассажиру был предложен альтернативный рейс другой авиакомпании из аэропорта Шереметьево со специальным комфортным трансфером из Внуково», – сообщили в компании.

Женщина, в свою очередь, заявила, что она вовремя подошла к стойке регистрации и заранее предупредила авиакомпанию о ребёнке-инвалиде.

Как пишет «Интерфакс», вечером 17 апреля руководство «Победы» решило уволить сотрудника, не пустившего женщину с ребёнком в самолёт. Сотрудник «был обязан сделать всё возможное, чтобы обеспечить пассажиру с ребёнком вылет», заявили в руководстве компании. При этом «Победа» высказалась за «создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями».

18 апреля стало известно, что Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте начала проверку в связи с инцидентом во Внуково. «При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры к привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности», – сказали в ведомстве.