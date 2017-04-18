Парикмахерская "Воображуля" извинилась за прическу "Гитлерюгенд"

Пользователи Сети обратили внимание на то, что в Москве детская парикмахерская предлагала стрижку «Гитлерюгенд».

Ольга Макарова, пользователь Facebook, на своей странице в социальной сети написала о том, что в московском торговом центре «МЕГА Теплый Стан» в детской парикмахерской «Воображуля» детям предлагали сделать стрижку «Гитлерюгенд».

«Вот такие стрижки мальчикам предлагает детская парикмахерская "Воображуля" в Меге. Вот можно пойти, постричь ребенка и что-то объяснить ему про название стрижки. Я может, чего не понимаю?..» — написала Макарова (Орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Sobesednik.ru).

Позже парикмахерская «Воображуля» опубликовала сообщение, в котором извинилась за название стрижки и уверила, что изъяла все каталоги из своих студий.

Молодежная организация «Гитлерюгенд» действовала в нацисткой Германии с 1926-го по 1945 год и была запрещена после Второй мировой войны.