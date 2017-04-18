Непроданный хлеб запретят возвращать производителям из-за Яровой

Роспотребнадзор решил запретить продавцам хлеба возвращать нераскупленную продукцию производителям.

Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на письмо главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которое та направила вице-спикеру Госдумы Ирине Яровой.

В послании говорится о том, что ведомство поддержало инициативу «Единой России» запретить крупным торговым сетям возвращать производителям хлеб, который не успели распродать до истечения срока годности.

Как отметили в ведомстве, возврат нераспроданных продовольственных товаров может угрожать здоровью граждан.

«В пищевых продуктах по истечении определенного срока способны накапливаться патогенные агенты как микробиологической, так и химической природы. И если при термической обработке в процессе вторичной переработки большинство микроорганизмов разрушается, то их токсины, а также микотоксины, продуцируемые плесневыми грибами, способны выдерживать высокие температуры», — отметили в надзорной службе.

Как заявила Яровая, из-за возврата нераспроданного хлеба производителям Россия теряет около трех миллионов тонн ржи и пшеницы. По ее оценкам, бюджет страны терпит убытки в 50-60 миллиардов рублей.

Яровая также добавила, что Госдума планирует сотрудничать с Роспотребнадзором и ФАС России, «вырабатывая правовые механизмы защиты права отечественных производителей и потребителей на качественную и здоровую продукцию».