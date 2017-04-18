Общество
Источник: ОТР
17:17, 18 Апреля 2017 Версия для печати

В Архангельске перестелят тротуар-"паркет" с Арктического форума

Необычный дорожный настил в виде паркета стал визитной карточкой Архангельска.

Как передает ОТР, жителей Архангельска удивило своеобразное дорожное покрытие, которым замостили одну из набережных в конце марта. Горожане быстро окрестили настил «паркетом», поскольку он состоит из узких деревянных планок, уложенных елочкой.

В местной мэрии деревянные мостки назвали визитной карточкой города.

Появление нового настила было приурочено к международному форуму «Арктика — территория диалога», который проходил 29-30 марта на площадке Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова

После закрытия форума покрытие демонтировали. «Паркет» решено было перенести на окраину города и уложить на Ленинградском проспекте в районе новостроек.

«Гражданам, проживающим и заселяющимся в этих домах, необходимо как-то пройти до остановок общественного транспорта. Было принято решение установить мостки на данной территории», — рассказал телеканалу и. о. главы администрации округа Варавино-Фактория города Архангельска Сергей Богомолов.

Он уточнил, что завершить работы по укладке дорожек планируется до 20 апреля этого года. Летом на месте деревянных мостков положат обычный асфальт.

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Соловьева Екатерина

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