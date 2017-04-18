Москалькова не нашла подтверждения тюрьмам для геев в Чечне

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не получила подтверждений о гонениях на геев в Чечне.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что прокуратура Чечни начала проверку фактов похищения гомосексуалистов, о которых сообщила «Новая газета».

Омбудсмен Татьяна Москалькова 18 апреля заявила о том, что данные о тайных тюрьмах для геев в Чечне не подтверждаются.

«Я попросила представителей правозащитного сообщества [Чечни] проверить по поводу тайных тюрем, они были в этом адресе, указанном в "Новой газете", но тоже не установили наличия там тайных тюрем. Там находится изолятор временного содержания, в котором они обследовали каждый угол и не нашли подтверждения ситуации, которая описана в "Новой газете"», — цитирует Москалькову ТАСС.

По словам омбудсмена, в Генпрокуратуру, СКР, а также МВД и прокуратуру Чечни не поступали обращения о пропажи гомосексуалистов.

Москалькова добавила, что ее проверка осложняется отсутствием у нее личных данных людей, которые подверглись насилию, а также конкретных фактов насилия.

«Я попросила корреспондента, который работает в "Новой газете", передать мне по возможности такие данные. На сегодняшний день этих данных нет», — сказала омбудсмен.