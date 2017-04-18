Минобрнауки выбрало 22 опорных вуза для поддержки регионов

Минобрнауки выбрало 22 университета, которые стали победителями конкурса по созданию опорных вузов.

Как пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на министерство, 17 апреля был определен список вузов, которые победили во втором этапе конкурса по созданию опорных университетов. В него вошли 22 образовательных учреждения.

По данным газеты, выбранные экспертным советом вузы разделили на две категории исходя из типа финансирования.

В первую группу вошли восемь вузов, которые получат софинансирование как на федеральном, так и на региональном уровнях. К ним отнесены Владимирский, Тульский, Череповецкий и Ярославский государственные университеты, технические вузы Нижнего Новгорода и Новосибирска, а также Мурманский арктический госуниверситет и Сибирский медицинский университет Минздрава.

Ко второй категории относятся 14 вузов, которым федеральный центр обеспечит аудиторскую и экспертную поддержку, а дотации будут предоставлены только из региональных бюджетов.

По словам министра образования и науки РФ Ольги Васильевой, победителями стали «лучшие проекты, способные принести существенное развитие своему региону».

«Мы рассмотрели индивидуально каждую заявку, детально учитывая программу развития каждого университета, а также позицию региона о его актуальности и дальнейшей поддержке», — отметила Васильева.

Министр добавила, что каждый из выбранных университетов должен стать «опорой региону, обеспечивая его необходимыми кадрами и развивая его образовательный и научный потенциал».