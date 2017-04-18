Люди поверили в Почту

4 года прошло с тех пор, как в аэропорту Шереметьево образовался 500-тонный завал из международной корреспонденции. За это время ситуация изменилась кардинально.

Тогда, в апреле 2013-го, письма и посылки из-за рубежа в Шереметьево было просто негде складывать, завал разгребали несколько дней, а почтовый коллапс даже стоил кресла тогдашнему главе Почты России Александру Киселеву.

Новым гендиректором ФГУП стал известный менеджер Дмитрий Страшнов. Возглавляя до этого мобильный оператор «Tele2 Россия», Страшнов добился увеличения выручки с 25 до 60 млрд рублей, в русском офисе Philips увеличил оборот с 50 млн $ до 1 млрд $, так что от него ожидали наведения порядка в непростом почтовом хозяйстве. И ожидания оправдались.

С 2015 года, например, Почта не только не получает дотаций от государства, она приносит прибыль, причем не символическую: уже в 2014 году прибыль составила 1,2 млрд рублей (при общей выручке 140,4 млрд), а в 2016 году планирует перевалить за 1,7 млрд.

Разумеется, такие деньги так просто не даются, для этого пришлось серьезно поработать. В Москве и регионах у Почты появились новые логистические центры и сортировочные узлы, чтобы посылки больше не валялись под открытым небом. Благодаря взаимодействию с таможней упростились отправки за рубеж для малого и среднего бизнеса. Почти три года назад Почта России запустила регулярный почтовый поезд Москва – Владивосток, в конце декабря прошлого года приобрела и первые собственные самолеты ТУ-204С. Они позволяют быстро и качественно доставлять грузы в восточные регионы страны и Китай, а также оптимизировать затраты на доставку в отдаленные регионы и не зависеть от расписания пассажирских авиакомпаний. А еще до запуска самолетов (в 2013–2014 гг.) Почта перешла на прямые договоры с авиаперевозчиками, отказавшись от посредников. Только эта мера дала компании экономию в объеме 300 млн рублей в год.

В конце декабря прошлого года Почта России приобрела и первые собственные самолеты ТУ-204С Фото: пресс-служба Почты России

А еще появилось с полтыщи новых центров выдачи и приема посылок, мобильные платежно-кассовые терминалы для приема платежей на дому, запущен Почта Банк на 6,7 тысячи окон в 5,5 тысячах почтовых отделений страны, активно развивается интернет-торговля – список нововведений длиннющий.

И судя по растущей выручке ФГУП, клиенты в Почту поверили. Поверили в нее и почтальоны. Несмотря на кризис, зарплата основного производственного персонала выросла больше чем на четверть, а максимальная премия у сотрудников отделений – вообще вдвое. Причем без всяких сокращений персонала. Неудивительно, что средний возраст сотрудников сократился с 52 лет в 2013 году до 41 года в прошлом. Молодежь увидела в Почте России перспективы, вот что главное. В кои-то веки Почта стала динамично развиваться.

Впрочем, приняли такую реформу не все. Особенно те, кто положил глаз на имущество Почты, почти готовой к акционированию, кто что-то потерял от ведения прозрачной бухгалтерии и ликвидации разных посреднических структур. На днях Комитет Московской территориальной организации Профсоюза работников связи России, например, исключил из своих членов Татьяну Соколову, председателя первичной профсоюзной организации работников Почты России. Причем выгнали ее единогласно, за «грубейшие нарушения» Устава организации и за распространение «ложной информации», дискредитирующей сослуживцев.

Радение за Почту и имитация самоотверженной борьбы за права обездоленных почтовиков – конечно, хорошо, но в России ли не знать, кто яростнее всех рвет на себе рубаху и кричит: «Держи вора!» Очень долго ревизионная комиссия горкома требовала от Соколовой ответа на простой и резонный вопрос: «Где отчеты о потраченных профсоюзных деньгах?» Так и не услышали вразумительного ответа. Не скажет же она, что деньги пошли на борьбу «за правду». Тут пусть прокуратура разберется, кто и из какой корысти в канун акционирования Почты России раздувает вокруг ее руководства скандалы.

Впрочем, клиентам Почты России все это, по сути, должно быть неважно. А важно, чтобы эта структура в том же темпе продолжала работать комфортно и без коллапсов. Сейчас у нее это получается.