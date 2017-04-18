Греф рассказал о "гигантских расходах" из-за трудовых книжек

Глава Сбербанка Герман Греф назвал громадной проблемой трудовые книжки в их нынешнем виде.

На Всероссийской конференции «Онлайн кассы – новые возможности роста» Герман Греф заявил, что трудовые книжки неудобны работодателям, самим гражданам и Пенсионному фонду. По его словам, работодатели несут «гигантские расходы» из-за этого пережитка двадцатых годов прошлого века.

«У нас сегодня тратится сотни тысяч эко-часов на заполнение трудовой книжки, обязательно с синей ручкой, обязательно с синей печатью и обязательно от руки должно быть заполнено. Если ты её нечаянно утерял, при этом нужно громадное количество организаций обежать, а их давно уже, может быть, нет и не существует, они уже закрылись, а пенсию начислять надо. Это громадная проблема», – цитирует Грефа РИА «Новости».