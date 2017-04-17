Вопрос дня. Правда ли, что россияне стали меньше пить и курить

Эксперты усомнились в верности данных Роспотребназдора об уменьшении числа курильщиков и алкоголиков в России.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что, согласно данным Роспотребнадзора, в России потребление табака снизилось на 39%. Кроме того, ведомство утверждает, что на 36% сократилось число людей, взятых на диспансерское наблюдение со впервые поставленным диагнозом «алкоголизм», и на 24% снизилась численность больных алкоголизмом, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях.

Руководитель информационного агентства «Русский табак» Максим Королев в комментарии для Sobesednik.ru удивился исследованию ведомства:

— Как Роспотребназдор может измерять распространенность потребления табака? Это вообще не их тема, — уверен Королев. — Росстат замеряет у нас распространенность курения, для этого есть методики, которыми они владеют. А Роспотребнадзор — розницу, торговлю меряют. Может быть, они так торговый какой-то показатель преподносят?

Королев объяснил, что количественную оценку распространенности потребления табака можно сделать «только через потребление или через производство»:

— Сказать, что меньше стали продавать — это надо мерить каждый день, весь год. Они могут распространенность [измерить] — скажем, уменьшилось число точек, где предлагают табак. Или провести сравнение по изъятым [пачкам сигарет], что они всегда делали, — сказал эксперт.

Однако Королев согласился с тем, что потребление табака в России действительно снижается:

— С 2010 года четкая тенденция — еще за три года до принятия жестких мер. Связано это в первую очередь с очень быстрым ростом акцизов. У нас объем акцизов по сравнению с [19]98 годом в [20]16 году вырос в 288 раз, у нас самый быстрый в мире рост акцизов. Часть людей переходит на безакцизную, нелегальную продукцию, а часть снижает потребление, потому что продукт становится более дорогим. Это основные причины. Тенденция стабильна, устойчива, она никак не меняется, в 2016 году было очередное снижение. Количественную оценку может дать только Росстат после проведения очередного исследования о распространенности курения: это настоящее статистическое исследование, должно быть 11–12 тысяч глубинных интервью, — добавил Королев.

По мнению Евгения Буянова, основателя всероссийского общественного движения «Антиалкогольный фронт», статистика, где представлены такие впечатляющие цифры снижения потребления алкоголя, как у Роспотребнадзора, также вызывает «большие подозрения» из-за двух факторов:

— Во-первых, алкоголизм — тяжелое заболевание, от которого вылечиться достаточно сложно, а в большинстве случаев невозможно. Во-вторых, в кризис объективно люди начинают больше употреблять алкоголя, наркотиков и прочих дурманящих средств, — сказал Буянов Sobesednik.ru. — Это общемировой факт: оставшись без работы, в тяжелой экономической, финансовой, психологической ситуации, люди начинают выпивать.

По мнению Буянова, «когда государственная структура отчитывается о понижении потребления алкоголя на 39% — естественно, это большая фальсификация». Причины нынешнего положения дел лидер «Антиалкогольного фронта» видит в изменениях в системе бесплатной медицины, в том числе во введении добровольной диспансеризации, от которой «многие отказываются», а также в сокращении количества бригад скорой помощи:

— Те, кто попадает на диспансеризацию, условно говоря, допиваются до белой горячки. Им вызывают «скорую», только после этого они попадают на учет. Но с уменьшением доступности «скорой» некоторые пытаются самостоятельно вывести собутыльника из ступора.

Кроме того, появляется все больше и больше частных структур, которые оказывают услуги помощи больным алкоголизмом на дому и в порядке анонимности. По словам Евгения Буянова, услугами таких частных структур часто пользуются близкие алкоголика, который уходит в запой, и это в том числе позволяет сделать так, чтобы о состоянии больного не узнали в правоохранительных органах и на работе.

Говоря о реальной тенденции употребления алкоголя, Буянов также отметил, что выводы о ситуации в стране нужно делать по статистике потребления:

— Статистика по употреблению алкоголя не опубликована, но, на мой взгляд, она в 2016 году больше, чем в 2015-м, окажется, а в 2017-м — еще больше. Это можно наблюдать в Москве или в других городах. Много лет не было видно пьющих людей в подъездах, в последнее время я стал замечать такую тенденцию. Впервые за три года увидел, что люди в подъездах пьют достаточно массово. Причем это не в каких-то неблагополучных районах, а в средних, например в спальных районах Москвы. Множество таких факторов, которые тяжело учитывать, но общее ощущение мне подсказывает, что потребление увеличилось, к сожалению.