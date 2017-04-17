Общество
Источник: ТАСС
17:42, 17 Апреля 2017 Версия для печати

Водитель и продавец стали самыми массовыми профессиями в РФ

По словам директора НИУ «Высшая школа экономики», 7% занятых россиян работают водителями.

17 апреля в ходе круглого стола «100 вопросов о профессии» проректор национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Сергей Рощин рассказал о том, что самой массовой профессией в России является водитель, передает ТАСС.

«Сейчас самая массовая профессия в России — водитель, 7% занятых. И это существует абсолютно во всех регионах. Потому что у нас большая страна, у нас существует масса транспортных задач и проблем. И, естественно, это востребованная профессия», — объяснил Рощин.

По его словам, на втором месте находятся специалисты в сфере торговли, их почти столько же, сколько водителей.

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