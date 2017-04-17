Статус Милонова о православии и смерти Рунет счел экстремизмом

Депутата Госдумы Виталия Милонова обвинили в экстремизме из-за статуса в социальной сети.

Как пишет портал Life, один из пользователей сайта Pikabu обратил внимание интернет-общественности на статус, указанный на странице Милонова «ВКонтакте».

В строке статуса депутат разместил греческое выражение «Ορθοδοξία ή θάνατος!», что в переводе на русский язык означает «Православие или смерть!». Интернет-юзер усмотрел в этом признаки экстремизма, однако сам Милонов категорически отверг подобные подозрения. В частности, он отметил, что русский эквивалент данной греческой фразы признан экстремистским и включён в Федеральный список экстремистских материалов.

«У меня там перевода нет никакого. Я как филолог могу сказать: мало ли что как переводится. Я вам переведу по-другому. Прекрасное выражение. Ничего плохого не вижу в греческом. Вы просто переводите неправильно. Наверное, "Гуглом" пользуетесь», — заявил Милонов.

При этом перевести свой статус на русский парламентарий все-таки отказался.

«Почитайте, посмотрите, много есть концепций на эту тему», — посоветовал Милонов журналистам.