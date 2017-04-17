Общество
Источник: Life
13:04, 17 Апреля 2017 Версия для печати

Статус Милонова о православии и смерти Рунет счел экстремизмом

Депутата Госдумы Виталия Милонова обвинили в экстремизме из-за статуса в социальной сети.

Как пишет портал Life, один из пользователей сайта Pikabu обратил внимание интернет-общественности на статус, указанный на странице Милонова «ВКонтакте».

В строке статуса депутат разместил греческое выражение «Ορθοδοξία ή θάνατος!», что в переводе на русский язык означает «Православие или смерть!». Интернет-юзер усмотрел в этом признаки экстремизма, однако сам Милонов категорически отверг подобные подозрения. В частности, он отметил, что русский эквивалент данной греческой фразы признан экстремистским и включён в Федеральный список экстремистских материалов.

«У меня там перевода нет никакого. Я как филолог могу сказать: мало ли что как переводится. Я вам переведу по-другому. Прекрасное выражение. Ничего плохого не вижу в греческом. Вы просто переводите неправильно. Наверное, "Гуглом" пользуетесь», — заявил Милонов.

При этом перевести свой статус на русский парламентарий все-таки отказался.

«Почитайте, посмотрите, много есть концепций на эту тему», — посоветовал Милонов журналистам.

читайте также:Елена Мизулина и Виталий Милонов
Михаил Осокин: Уроки любви от Мизулиной и Милонова
Обозреватель Sobesednik.ru Михаил Осокин – об очередных скандальных заявлениях Елены Мизулиной и Виталия Милонова »

читайте также:Виталий Милонов
Виталий Милонов: Уж я-то знаю, как родину любить
Виталий Милонов рассказал Sobesednik.ru о тяжком бремени депутата, а также о пламенной борьбе с геями и абортами »

Также по теме
РПЦ
Милонов
Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Егор Кончаловский: Мы с Толкалиной расстались еще 7 лет назад
15:04, 17 Апреля 2017
Sobesednik.ru поговорил с режиссером легендарного «Антикиллера» Егором Кончаловским о его жизни после Толкалиной
»
Вопрос дня. Правда ли, что россияне стали меньше пить и курить
14:17, 17 Апреля 2017
Эксперты усомнились в верности данных Роспотребназдора об уменьшении числа курильщиков и алкоголиков в России
»
Лидер дальнобойщиков: Связи с задержанными на МКАД нет
14:00, 17 Апреля 2017
Один из лидеров протестующих дальнобойщиков рассказал о задержаниях в Санкт-Петербурге и в Москве и дальнейших планах
»