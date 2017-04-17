Общество
Источник: РИА "Новости"
15:28, 17 Апреля 2017 Версия для печати

Прокуратура Чечни проверяет сообщения СМИ о похищениях геев

Чеченская прокуратура начала проверку фактов похищения гомосексуалистов, о которых сообщила «Новая газета».

Напомним, Sobesednik.ru писал о том, что лидер группы ДДТ Юрий Шевчук написал письмо министру по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулату Умарову с просьбой «успокоить людей», у которых вызвала негодование статья «Новой газеты» о гонениях на геев в республике.

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, прокуратура Чечни начала проверку фактов массовых похищений, о которых сообщила «Новая газета».

«В настоящее время органами прокуратуры Чеченской Республики и правоохранительными органами региона организованы проверки по факту предполагаемого похищения людей», — сообщили в Генпрокуратуре.

Как отметили в пресс-службе, поводом для проверки стал запрос уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. По данным РИА, она попросила прокуратуру уточнить, поступило ли в ведомство обращение от «Новой газеты» с просьбой проверить факты, указанные в статье о гомосексуалистах в Чечне.

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