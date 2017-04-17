Общество
Источник: The Guardian
08:39, 17 Апреля 2017 Версия для печати

Посольство США отказало в визе грудничку-"террористу" из Лондона

Сотрудники посольства США в Лондоне вызвали на допрос о связи с терроризмом трехмесячного младенца.

Как сообщает британское издание The Guardian, причиной необычного инцидента стала ошибка при заполнении анкеты на получение визы.

62-летний житель Лондона Пол Кеньон, заполнявший анкету на американскую туристическую визу для своего трехмесячного внука Харви, нечаянно допустил оплошность. Мужчина поставил галочку в графе с вопросом: «Имеете ли вы отношение к террористической деятельности, шпионажу, саботажу или геноциду?».

Проверив заявку, сотрудники посольства вызвали ребенка на допрос, не обратив внимания на указанный в бланке возраст.

Как позже рассказал журналистам дед мальчика, маленький Харви во время интервью с дипломатами ни разу не заплакал и держался достойно.

Также Кеньон с прискорбием заявил, что у сотрудников посольства совсем нет чувства юмора.

«Я не мог поверить, что они не увидели, что это была чистой воды ошибка, и что трехмесячный ребенок не может никому причинить вред», — сказал мужчина.

В итоге он дорого поплатился за свою ошибку: сначала ребенку отказали в выдаче визы, а переоформление документов обошлось семье мальчика в 3 тысячи фунтов.

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