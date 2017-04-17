Общество
11:08, 17 Апреля 2017 Версия для печати

Погибших в ГУЛАГе родственников Володина причислили к лику святых

Причисленные к лику святых Иаков Логинов и Филипп Летов оказались родственниками Вячеслава Володина.

Как пишет «Медуза», репрессированные в 1930-х годах и погибшие в ГУЛАГе родственники спикера Госдумы Вячеслава Володина — священник Иаков Логинов и диакон Филипп Летов — причислены к лику святых.

На сайте Саратовской епархии сказано, что 13 августа 2005 года во время посещения епископом Логиновым храма в Белогорном «среди прихожан находился В.В. Володин, молившийся об упокоении своих родственников священника Иакова Ивановича Логинова и диакона Филиппа Трофимовича Летова, последних священнослужителей Самодуровского храма, погибших в ГУЛАГе».

По данным «Медузы», Логинов и Летов были отправлены в концлагеря в 1930 году, после были освобождены и смогли вернуться на родину. Однако уже в 1937 году Летова арестовали снова, некоторое время спустя был задержан и Логинов. Источник в окружении Володина рассказал изданию, что «Летов — прадед политика по материнской линии, а Логинов — дальний родственник».

Издание утверждает, что в 2011 году Логинов стал месточтимым святым Саратовской епархии, а Филипп Летов решением Священного синода Русской православной церкви был причислен к лику святых новомучеников и исповедников.

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