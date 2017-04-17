Лидер дальнобойщиков: Связи с задержанными на МКАД нет

Один из лидеров протестующих дальнобойщиков рассказал о задержаниях в Санкт-Петербурге и в Москве и дальнейших планах.

15 апреля Sobesednik.ru писал, что на Московском шоссе в Санкт-Петербурге задержали участников автопробега «Объединения перевозчиков России» (ОПР) в поддержку бастующих дальнобойщиков. Среди задержанных оказался председатель ОПР Андрей Бажутин, который 17 апреля прилетел в Москву, где протестная колонна примерно из 30 фур собралась на МКАД на парковке торгового центра «Шоколад».

Sobesednik.ru позвонил Бажутину в тот момент, когда бастующих на МКАД дальнобойщиков начали задерживать. Но наш разговор мы начали с субботнего автопробега в Петербурге:

– В Петербурге всех отпустили в тот же день, когда задержали. Назначены суды по статье 20.2 [КоАП] за незаконное проведение автопробега. Но мы так и не поняли почему, ведь автопробег никак не регламентирован, а автомобили ехали просто с символикой ОПР и с флагами. Никаких лозунгов, плакатов и звукоусиливающей аппаратуры не было. Получается, что так любую колонну автомобилей одинаковой фирмы и с одинаковой символикой, разрешённой и официально зарегистрированной в РФ, можно принимать за автопробег.

– Была информация, что вас обвинили в оскорблении полицейского. С этим что?

– Да, мне об этом говорили в полицейском отделе. Сначала говорили, что это было оскорбление, потом – что неповиновение, но потом переквалифицировали в 20.2. Могу вас заверить, что не было ни оскорблений, ни неповиновения. Есть видео, на котором видно, как я подошёл к полковнику, когда все машины стояли, и спросил: «Товарищ полковник, мы можем продолжить движение?» Полковник сказал: «Вы сейчас будете задержаны», – и начал кричать полицейским, чтобы они меня задержали. Я спрашивал, на основании чего я буду задержан, и сказал, чтобы они составляли акт задержания. На это они мне сказали, что всё будет составлено потом. Полиция должна действовать чётко согласно закону «О полиции», а как действовали там – ну, это неправомерные действия.

– Как полицейские вели себя? На фото видно, что они жёстко действовали.

– Это был ОМОН. Мы встали с ребятами и взялись за руки, потому что меня пытались вырвать из... не из толпы, потому что там народу немного было... И мы постоянно задавали вопрос, на каком основании нас задерживают. Подбежал ОМОН, стал нас расталкивать и забирать без предъявления обвинений. Никто не сказал, за что нас задерживают, никто не зачитал нам наши права. Нарушения были на каждом шагу.

– Сколько всего было участников автопробега?

– Мы не планировали собрать много людей, потому что хотели проехать по Невскому. Было около 50 легковых машин с нашей символикой.

– А сколько в итоге задержали?

– Семь человек, включая меня. Двух человек, в том числе меня, привезли на отдельной машине сразу в отдел, а пять человек в течение пяти часов сидели в автозаке, на котором их привезли, на улице на морозе.

– И чем это объяснили?

– Объяснили тем, что у них нет мест. Они звонили в Петербург, говорили, что нужно перенаправить задержанных, потому что у них нет возможности принять такое количество людей, но главк им отвечал, что вам привезли, вы и принимайте. То есть внутренние у них там проблемы.

Андрей Бажутин Фото: Кадр YouTube

– Адвокатов к вам сразу пустили?

– Адвокат приехал значительно позже по причине того, что у него в этот день был суд. Его пустили не сразу. Находясь в кабинете, я слышал его разговор с замначальником, когда он зашёл в отдел и снимал на камеру происходящее. Замначальника говорил ему, что он не имеет права снимать. Адвокат приводил статьи законодательства, на основании которых съёмка разрешена. Даже на адвоката было оказано давление.

– Будете ещё устраивать такие автопробеги?

– Мы будем бороться, пока не решится наша проблема. Проблема глобальная. Не решив её, отрасль просто умрёт, частник будет вынужден уйти, оставшись с долгами, кредитами и транспортом, который никуда не деть. Бороться надо, а вот в какой форме – пробегами, не пробегами, – сейчас мы решаем. И автопробег по Питеру мы всё равно проведём. И мы не считаем нужным его согласовывать, потому что законодательство таково, что, чтобы вывести людей на митинг, это всё нужно согласовать с той властью, которой мы предъявляем претензии, но это по меньшей мере непонятно. Хотя мы выходим мирно.

– На МКАД задержали колонну дальнобойщиков. Вам что-то об этом известно?

– Я еду сейчас по МКАДу туда из Шереметьево. У торгового центра «Шоколад» [на границе Реутова и района Ивановское ВАО Москвы — прим. ред.] у нас сегодня выстроилась колонна ребят, сейчас пытаются их задержать. Пока стоят, но связи с ребятами нет по какой-то непонятной мне причине.

– Вы довольны тем, как вообще развиваются события? Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на прошлой неделе сказала, что вашей проблемой нужно заниматься.

– Проблему надо решать! Если Матвиенко сказала, это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны – власти заговорили о том, что через ОНФ можно будет указывать проблемные места на дорогах, которые будут ремонтировать в первую очередь. Я не понимаю: эти люди будут указывать дороги где-нибудь в Алтайском крае, и их будут ремонтировать, а нам сказали, что мы наносим вред и деньги платим за ущерб... Бардак полный! И даже к заявлению Матвиенко мы относимся скептически.