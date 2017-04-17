Число алкоголиков в России в 2016 году сократилось на 36%

По данным Роспотребнадзора, в 2016 году в России снизился уровень потребления населением алкоголя и табака.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на надзорную службу, согласно статистике, в прошлом году число россиян, потребляющих алкоголь и курящих сигареты заметно сократилось.

«На 36% снизилось количество больных, взятых на диспансерное наблюдение с впервые установленным диагнозом алкоголизм, и на 24% снизилась численность больных алкоголизмом, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях», — говорится в докладе Роспотребнадзора.

Что касается курения, то, по данным ведомства, в 2016 году потребление табака россиянами сократилось на 39%.

Однако при этом в Роспотребнадзоре не уточнили, на основании каких цифр проводился данный расчет.