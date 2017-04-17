Общество
Источник: "Известия"
10:08, 17 Апреля 2017 Версия для печати

Число алкоголиков в России в 2016 году сократилось на 36%

По данным Роспотребнадзора, в 2016 году в России снизился уровень потребления населением алкоголя и табака.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на надзорную службу, согласно статистике, в прошлом году число россиян, потребляющих алкоголь и курящих сигареты заметно сократилось.

«На 36% снизилось количество больных, взятых на диспансерное наблюдение с впервые установленным диагнозом алкоголизм, и на 24% снизилась численность больных алкоголизмом, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях», — говорится в докладе Роспотребнадзора.

Что касается курения, то, по данным ведомства, в 2016 году потребление табака россиянами сократилось на 39%.

Однако при этом в Роспотребнадзоре не уточнили, на основании каких цифр проводился данный расчет.

читайте также:Минздрав заявил о планах ввести пожизненный запрет на продажу сигарет гражданам, родившимся в 2015 году и позже
"В принципе табак уже вне закона". Почему новые запреты Минздрава – не шутка
Опрошенные Sobesednik.ru эксперты считают: запрет на покупку табака для тех, кто родился после 2015-го, вполне реален »

читайте также:Наиболее опасен крепкий суррогатный алкоголь – водка, коньяк, виски, джин
Как не купить суррогат под видом алкоголя
Sobesednik.ru узнал, как подстраховаться от отравления фальшивой алкогольной продукцией »

Также по теме
Курение
Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Вопрос дня. Правда ли, что россияне стали меньше пить и курить
14:17, 17 Апреля 2017
Эксперты усомнились в верности данных Роспотребназдора об уменьшении числа курильщиков и алкоголиков в России
»
Лидер дальнобойщиков: Связи с задержанными на МКАД нет
14:00, 17 Апреля 2017
Один из лидеров протестующих дальнобойщиков рассказал о задержаниях в Санкт-Петербурге и в Москве и дальнейших планах
»
В двух словах. Сколько у Северной Кореи ядерного оружия
13:38, 17 Апреля 2017
Sobesednik.ru изучил мнения экспертов о том, сколько у КНДР ядерных ракет и кому они могут угрожать
»