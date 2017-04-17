Общество
Источник: ВЦИОМ
11:38, 17 Апреля 2017 Версия для печати

14% россиян показалось, что между РФ и США началась война

Согласно опросу ВЦИОМа, треть россиян считают возможным войну между Россией и США.

63% респондентам война между США и РФ кажется чем-то невозможным, 47% – маловероятным. 30% говорят, что военное противостояние между странами вполне возможно, ещё 14% опрошенных высказали мнение, что война уже идёт.

Интересно, что три года назад 25% опрошенных назвали невероятным войну между Америкой и Россией. 51% тогда говорили, что война маловероятна, 16% – что такое развитие событий весьма возможно. А 4% респондентов считали, война уже протекает.

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