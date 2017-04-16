Роскомнадзор заблокировал сайты, дающие доступ к чужим SMS

16 апреля Роскомнадзор заблокировал сайты, предоставляющие доступ к чужим SMS и переписке в мессенджерах.

Как сообщается на сайте ведомства, URL-адреса сайтов с информацией о доступе к детализированной переписки абонентов связи и пользователей мессенджеров внесены в Единый реестр запрещенной информации на основании решения Ишимского городского суда Тюменской области.

Уточняется, что услуги, предоставляемые сайтами, нарушали Конституцию и статьи Уголовного кодекса.

Провайдерам хостингов направлены уведомления об ограничении доступа к сайтам.