"Политинформация" на школьных уроках: законно или нет

Sobesednik.ru выяснил, имеют ли право школьные учителя разговаривать с учениками о политике.

«Случайно узнал от сына, что некоторые учителя в школе рассуждают на уроках о политике. Мне это не нравится. Есть ли у педагогов право выходить за рамки своего предмета?»

Александр, Москва

Объясняет юрист Денис Пилипенко:

– Законодательство напрямую не запрещает такого рода разговоры учителей с учениками. Тем более что нередко дети сами задают самые разные вопросы тем, кого считают авторитетом. Однако учитель обязан выполнять учебный план по своему предмету, и в этом плане никакой политики или политинформации нет и быть не может.

Некоторые вещи проясняет профильный Закон об образовании. Например, согласно пункту 12 статьи 27, в государственных и муниципальных образовательных организациях создание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объединений) не допускаются. Отсюда вытекает и норма статьи 34: не допускается принуждение обу­чающихся, воспитанников к вступлению в общественные объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях.

То есть, если подтверждаются слухи о том, что преподаватели где-то собирают учащихся школ, техникумов или вузов для участия в какой-либо политической акции, знайте, что они нарушают федеральный закон.

Ну и наконец, часть 3 статьи 48 Закона об образовании. В ней указано, что педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для политической агитации. То есть рассказать о чем-то можно лишь как об историческом факте. Свое мнение на этот счет учитель должен оставить при себе. Разумеется, запрещено использовать свою профессиональную деятельность для разжигания всех видов розни либо для ущемления любых категорий граждан. Вот почему так легко пожертвовали преподавателем консерватории, которая заставляла учащихся зачитывать список «врагов народа».

Иметь политические взгляды не запрещено, и их ограничение также является нарушением закона. Но агитировать за них в школе недопустимо.