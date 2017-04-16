Общество
Источник: ТАСС
07:37, 16 Апреля 2017 Версия для печати

Мокрый снег и сильный ветер ожидают москвичей 16 апреля

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в праздник Пасхи, усилении ветра и похолодании.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Метеобюро, утром в воскресенье, 16 апреля, в столице ожидается похолодание, усиление ветра и мокрый снег. Температура в столице утром в воскресенье будет составлять от 1 до 3 градусов мороза, а на дорогах, как предупреждают синоптики, будет скользко.

Днем в воскресенье ожидается снег и мокрый снег. По предварительным расчетам, в столице может выпасть до 8 мм осадков — почти 20% месячной нормы.

Максимальная температура воздуха в воскресенье составит всего 3-5 градусов тепла. Северо-восточный ветер усилится до 5-10 м/с.

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