Мокрый снег и сильный ветер ожидают москвичей 16 апреля

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в праздник Пасхи, усилении ветра и похолодании.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Метеобюро, утром в воскресенье, 16 апреля, в столице ожидается похолодание, усиление ветра и мокрый снег. Температура в столице утром в воскресенье будет составлять от 1 до 3 градусов мороза, а на дорогах, как предупреждают синоптики, будет скользко.

Днем в воскресенье ожидается снег и мокрый снег. По предварительным расчетам, в столице может выпасть до 8 мм осадков — почти 20% месячной нормы.

Максимальная температура воздуха в воскресенье составит всего 3-5 градусов тепла. Северо-восточный ветер усилится до 5-10 м/с.