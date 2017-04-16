Авто и 3 млн получила завоевавшая титул "Мисс Россия-2017" Попова

15 апреля жительница Свердловской области Полина Попова выиграла конкурс «Мисс Россия-2017».

Как сообщается на сайте «Мисс Россия-2017», первое место в конкурсе красоты заняла Полина Попова, жительница Свердловской области. Она получила автомобиль и 3 миллиона рублей. Кроме того, Поповой вручили корону из белого золота, инкрустированную жемчугом и бриллиантами, стоимостью в 1 миллион долларов.

Второе место в конкурсе заняла москвичка Ксения Александрова, титул второй вице-мисс достался жительнице Башкирии Альбине Ахтямовой.

Отмечается, что Полина Попова получила право представлять Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».