Общество
Источник: Мисс Россия-2017
07:04, 16 Апреля 2017 Версия для печати

Авто и 3 млн получила завоевавшая титул "Мисс Россия-2017" Попова

15 апреля жительница Свердловской области Полина Попова выиграла конкурс «Мисс Россия-2017».

Как сообщается на сайте «Мисс Россия-2017», первое место в конкурсе красоты заняла Полина Попова, жительница Свердловской области. Она получила автомобиль и 3 миллиона рублей. Кроме того, Поповой вручили корону из белого золота, инкрустированную жемчугом и бриллиантами, стоимостью в 1 миллион долларов.

Второе место в конкурсе заняла москвичка Ксения Александрова, титул второй вице-мисс достался жительнице Башкирии Альбине Ахтямовой.

Отмечается, что Полина Попова получила право представлять Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

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Карпухина Мария

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