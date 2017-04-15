Общество
09:53, 15 Апреля 2017 Версия для печати

Власти Чечни выдвинули главреду "Новой газеты" три требования

Чеченский министр призвал главреда «Новой газеты» извиниться за статьи о гонении на геев в республике.

Как ранее писал Sobesednik.ru, в Кремле осудили угрозы в адрес журналистов «Новой газеты», пишущих о преследовании геев в Чечне.

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров опубликовал у себя в Instagram открытое письмо Дмитрию Муратову. В нём чиновник призвал главреда «Новой» извиниться за опубликованную «омерзительную чушь», обязать своих подчинённых впредь ссылаться на реальные источники и прекратить «историю "угроз", чтобы, не дай Бог, этим не воспользовались те, кому ваша газета надоела несоизмеримо больше, чем нам».

При этом Джамбулат Умаров выразил уверенность в том, что Дмитрий Муратов продолжит устраивать свои «провокации», пока у власти в Чечне находится Рамзан Кадыров — «верный и харизматичный соратник» президента РФ Владимира Путина.

«Не волнуйтесь, чеченцы не трогают безоружных людей, даже если это негодяи. Это, увы, подтверждает Ваше незнание наших вековых традиций. Презирать — да, но не...» — написал Умаров.

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