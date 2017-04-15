Общество
Источник: Интерфакс
12:55, 15 Апреля 2017 Версия для печати

Патриарх Кирилл забросит в Сирию "пасхальный десант" с куличами

Несколько тысяч куличей, освящённых патриархом Кириллом, доставят российским военным в Сирии.

В Минобороны РФ сообщили «Интерфаксу», что 15 апреля патриарх Кирилл освятит несколько тысяч куличей. «Пасхальный десант» отправят сначала на подмосковный аэродром Чкаловский, а затем — на авиабазу Хмеймим в Сирии.

Как рассказали в ведомстве, 16 апреля перед российскими военнослужащими в Сирии выступят солисты Русского имперского духового оркестра, которые исполнят традиционный церковный пасхальный репертуар. В этот же день для военных организуют художественные мастер-классы и показ русских народных костюмов.

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Ушаков Олег

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