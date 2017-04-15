Четыре экс-бойца "Беркута" сбежали в Россию на автобусе

Четверо экс-сотрудников харьковского спецподразделения «Беркут» перебрались из Украины в Россию.

В Россию уехали Александр Костюк, Владислав Мастега, Артём Войлоков и Виталий Гончаренко. Они пересекли украинско-российскую границу на автобусе по внутреннему паспорту после окончания меры пресечения в отношении них и после окончания досудебного расследования.

Адвокат экс-бойцов «Беркута» Валентин Рыбин сообщил РИА «Новости», что они уехали из Украины в целях безопасности: «Учитывая то, что на них оказывается давление со стороны генеральной прокуратуры, некоторые чиновники позволяют себе высказываться в стиле, что не только "беркутов", но и судей, которые посмели их выпустить на свободу, посадим, здесь находиться опасно для них, поэтому они решили обезопасить своё местоположение».

Генеральная прокуратура Украины проверяет информацию о выезде в Россию четырёх бывших «беркутовцев».