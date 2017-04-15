Общество
Источник: The Telegraph
11:36, 15 Апреля 2017 Версия для печати

Беглый генерал рассказал, где Асад прячет химическое оружие

Бывший сирийский генерал сообщил, что у Башара Асада имеется несколько сотен тонн химического оружия.

13 апреля Sobesednik.ru писал, что сотни человек погибли в результате авиаудара по позиции террористов в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщил Генштаб Сирии, при атаке было уничтожено химическое оружие боевиков.

Генерал сирийской армии Захер аль-Сакат, который сбежал из страны в 2013 году, рассказал The Telegraph, что после соглашения о ликвидации химоружия в Сирии правительство страны признало наличие только 1,3 тысячи тонн отравляющих веществ, хотя на самом деле у армии было минимум две тысячи тонн.

По словам беглого генерала, Башар Асад прячет неучтённое ООН химическое оружие около Хомса и в городе Джабла у Тартуса, где находится военно-морская база РФ.

В начале 2016 года Организация по запрещению химического оружия, входящая в состав ООН, объявила о полной ликвидации отравляющих боеприпасов в Сирии. В российском Генштабе утверждали, что 10 из 12 складов химического оружия в Сирии были ликвидированы, а оставшиеся два остаются на территории, подконтрольной террористам.

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