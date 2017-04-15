15 членов "Другой России" задержали за акцию в Смольном дворце

В Петербурге задержали 15 активистов «Другой России», ворвавшихся на территорию Смольного.

Ранее Sobesednik.ru писал о задержании в Санкт-Петербурге участников автопробега в поддержку бастующих дальнобойщиков.

Пресс-секретарь незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» Александр Аверин сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что активисты благодаря «простому нацбольскому чуду» смогли попасть в Смольный дворец и провести акцию, посвящённую 100-летию апрельских тезисов Владимира Ленина. Активисты развернули баннер «Караул устал!» и скандировали «Долой капитализм» и «Долой временное правительство».

«Мы потребовали устранения несправедливого строя, отмены итогов приватизации. Мы требуем национализации всех добывающих предприятий России: нефтегазовых и так далее», — сказал Аверин.